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Щенки в добрые руки

Цена: договорная

Щенки в добрые руки

Цена: договорная

  • № 100623
  • 24 мая 2021 в 23:28
  • Незнакомец
  • 30 просмотра
Описание товара

Ищут дом 4 очаровательных щенка. Возраст 2-3 месяца, девочки.
Помощь в стерилизации по возрасту.
Находятся в Бобруйске. Отдаются бесплатно.

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Контакты

  • Контактное лицо:

    Валерия

  • Телефон:

    +375(29)151-45-65

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