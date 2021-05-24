Щенки в добрые рукиЦена: договорная
Щенки в добрые руки
Цена: договорная
- № 100623
- 24 мая 2021 в 23:28
- Незнакомец
- 30 просмотра
Описание товара
Ищут дом 4 очаровательных щенка. Возраст 2-3 месяца, девочки.
Помощь в стерилизации по возрасту.
Находятся в Бобруйске. Отдаются бесплатно.
Контакты
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Контактное лицо:
Валерия
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Телефон:
+375(29)151-45-65
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