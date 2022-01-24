сдать квартиру на длительный срокЦена: договорная
сдать квартиру на длительный срок
Цена: договорная
- № 128788
- 24 января 2022 в 21:56
- Незнакомец
- 21 просмотра
Описание товара
Сдам двухкомнатную квартиру на длительный срок по договору, 3 спальных места, холодильник, стиральная машина. Прописан 1 человек. Оплата за первый и последний месяц проживания.
Контакты
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Контактное лицо:
Светлана
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Телефон:
+375259295249; +375299087872
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