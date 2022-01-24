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сдать квартиру на длительный срок

Цена: договорная

сдать квартиру на длительный срок

Цена: договорная

  • № 128788
  • 24 января 2022 в 21:56
  • Незнакомец
  • 21 просмотра
Описание товара

Сдам двухкомнатную квартиру на длительный срок по договору, 3 спальных места, холодильник, стиральная машина. Прописан 1 человек. Оплата за первый и последний месяц проживания.

Контакты

  • Контактное лицо:

    Светлана

  • Телефон:

    +375259295249; +375299087872

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