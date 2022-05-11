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Сдам 3х ком квартиру

Цена: 210 руб.

Сдам 3х ком квартиру

Цена: 210 руб.

  • № 143048
  • 11 мая 2022 в 15:19
  • Незнакомец
  • 11 просмотра
Описание товара

Сдается квартира трёхкомнатная,(можно 2 комнаты)4 этаж 5 этажного дома по улице Батова д.18а. Есть мебель,холодильник,стиральная машина,микроволновая печь.Цена 210 рублей+коммунальные платежи.Договор оплачиваю сама.

Контакты

  • Контактное лицо:

    Нина

  • Телефон:

    +375296531186

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