Сдам 3х ком квартиру Цена: 210 руб.

Сдам 3х ком квартиру

Сдам 3х ком квартиру Цена: 210 руб.

№ 143048

11 мая 2022 в 15:19

Незнакомец

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Описание товара

Сдается квартира трёхкомнатная,(можно 2 комнаты)4 этаж 5 этажного дома по улице Батова д.18а. Есть мебель,холодильник,стиральная машина,микроволновая печь.Цена 210 рублей+коммунальные платежи.Договор оплачиваю сама.

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