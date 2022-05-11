Сдам 3х ком квартируЦена: 210 руб.
Сдам 3х ком квартиру
Цена: 210 руб.
- № 143048
- 11 мая 2022 в 15:19
- Незнакомец
- 11 просмотра
Описание товара
Сдается квартира трёхкомнатная,(можно 2 комнаты)4 этаж 5 этажного дома по улице Батова д.18а. Есть мебель,холодильник,стиральная машина,микроволновая печь.Цена 210 рублей+коммунальные платежи.Договор оплачиваю сама.
Контакты
-
Контактное лицо:
Нина
-
Телефон:
+375296531186
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