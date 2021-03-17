Сдам 2хкомнатную квартиру в центреЦена: 415 руб.
Сдам 2хкомнатную квартиру в центре
Цена: 415 руб.
- № 92508
- 17 марта 2021 в 09:03
- Незнакомец
- 14 просмотра
Описание товара
Сдам 2хкомнатную квартиру 5/5. Холодильник, плита, телевизор, кухня. Мебель необходимая. Окна ПВХ,ламинат. Ванна без ремонта. Прописан один человек. 415 руб.+ Коммунальные. Транспорт и магазины в шаговой доступности.
Контакты
-
Контактное лицо:
Я
-
Телефон:
+375 (29) 381-56-64
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