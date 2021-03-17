0
0

Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Сдам 2хкомнатную квартиру в центре

Цена: 415 руб.

Сдам 2хкомнатную квартиру в центре

Цена: 415 руб.

  • № 92508
  • 17 марта 2021 в 09:03
  • Незнакомец
  • 14 просмотра
Описание товара

Сдам 2хкомнатную квартиру 5/5. Холодильник, плита, телевизор, кухня. Мебель необходимая. Окна ПВХ,ламинат. Ванна без ремонта. Прописан один человек. 415 руб.+ Коммунальные. Транспорт и магазины в шаговой доступности.

0
Контакты

  • Контактное лицо:

    Я

  • Телефон:

    +375 (29) 381-56-64

Похожее

Сдам 2хкомнатную квартиру в центре
Сдам 2хкомнатную квартиру в центре

Сдам 2хкомнатную квартиру 5/5. Холодильник, плита, телевизор, кухня. Мебель необходимая. Окна ПВХ,ламинат. Ванна без ремонта. Прописан один человек. 415 руб.+…

Просмотреть
Продам четырёхкомнатную квартиру в центре дешево

Продам четырёхкомнатную квартиру в центре дешево 59 метров 1 этаж с балконом,тёмная комната(гардероб),подвал,паркетные полы,кухня 6 метров, есть возможность перепланировки в…

Просмотреть
Продам дом, р-н Западный, 110 кв м 14 соток, гараж, баня, газ
Продам дом, р-н Западный, 110 кв м 14 соток, гараж, баня, газ

Продам Дом в связи с переездом на ПМЖ, всё делали основательно, навечно, не думали продавать, но приходиться. Расположение: участок 14…

Просмотреть
Продам дом по ул. Чайковского г. Бобруйск
Продам дом по ул. Чайковского г. Бобруйск

Продам дом 86.3 кв.м. по ул. Чайковского г. Бобруйск, после пожара, подлежит восстановлению. Подведен центральный газ, водопровод, канализация. В доме…

Просмотреть
продам четырёхкомнатную квартиру в центре Бобруйска

Продам четырёхкомнатную квартиру в центре Бобруйска-ул,Минская 97 общая площадь 59 кв.м кухня 6 кв.м,туалет ванна раздельно балкон застеклён,1 этаж,решетки на…

Просмотреть
Подписаться на bobrlife.by
﻿