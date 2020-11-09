Сдаётся в АРЕНДУЦена: договорная
Сдаётся в АРЕНДУ
Цена: договорная
- № 80891
- 9 ноября 2020 в 16:00
- Незнакомец
- 26 просмотра
Описание товара
В ТРЦ “Спектр”, г. Бобруйск, пр-т Строителей, д.58 сдаются в аренду помещения под магазины, офисы, услуги.
Торговый центр имеет свой сайт http://spektr-bobr.by/
Контакты
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Контактное лицо:
Виктор Викторович
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Телефон:
80291049441
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