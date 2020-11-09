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Сдаётся в АРЕНДУ

Цена: договорная

Сдаётся в АРЕНДУ

Цена: договорная

  • № 80891
  • 9 ноября 2020 в 16:00
  • Незнакомец
  • 26 просмотра
Описание товара

В ТРЦ “Спектр”, г. Бобруйск, пр-т Строителей, д.58 сдаются в аренду помещения под магазины, офисы, услуги.
Торговый центр имеет свой сайт http://spektr-bobr.by/

Контакты

  • Контактное лицо:

    Виктор Викторович

  • Телефон:

    80291049441

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