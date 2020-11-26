Сдаётся однокомнатная квартира Цена: 185 руб.

Сдаётся однокомнатная квартира Цена: 185 руб.

№ 82291

26 ноября 2020 в 11:10

Незнакомец

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Описание товара

Сдаётся однокомнатная квартира в 5 минутах от остановки ул. Батова.

Мебилирована (спальное место – диван), нет нового ремонта, но аккуратная и просторная.

Для одного человека или пары.

185 рублей + коммунальные услуги.

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