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Сдаётся однокомнатная квартира

Цена: 185 руб.

Сдаётся однокомнатная квартира

Цена: 185 руб.

  • № 82291
  • 26 ноября 2020 в 11:10
  • Незнакомец
  • 21 просмотра
Описание товара

Сдаётся однокомнатная квартира в 5 минутах от остановки ул. Батова.
Мебилирована (спальное место – диван), нет нового ремонта, но аккуратная и просторная.
Для одного человека или пары.

185 рублей + коммунальные услуги.

Контакты

  • Контактное лицо:

    Алена

  • Телефон:

    +375 (25) 5384505

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