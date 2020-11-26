Сдаётся однокомнатная квартираЦена: 185 руб.
Сдаётся однокомнатная квартира
Цена: 185 руб.
- № 82291
- 26 ноября 2020 в 11:10
- Незнакомец
- 21 просмотра
Описание товара
Сдаётся однокомнатная квартира в 5 минутах от остановки ул. Батова.
Мебилирована (спальное место – диван), нет нового ремонта, но аккуратная и просторная.
Для одного человека или пары.
185 рублей + коммунальные услуги.
Контакты
-
Контактное лицо:
Алена
-
Телефон:
+375 (25) 5384505
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