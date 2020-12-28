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Сборка и установка теплиц.

Цена: договорная

Сборка и установка теплиц.

Цена: договорная

  • № 85621
  • 28 декабря 2020 в 17:02
  • Незнакомец
  • 9 просмотра
Описание товара

Окажу качественные услуги по сборке и установке теплиц. Выезд на район.

Контакты

  • Контактное лицо:

    Александр

  • Телефон:

    +375 (44) 7743490

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