Сборка и установка теплиц.Цена: договорная
Сборка и установка теплиц.
Цена: договорная
- № 85621
- 28 декабря 2020 в 17:02
- Незнакомец
- 9 просмотра
Описание товара
Окажу качественные услуги по сборке и установке теплиц. Выезд на район.
Контакты
-
Контактное лицо:
Александр
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Телефон:
+375 (44) 7743490
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