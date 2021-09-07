Рулонные шторы. День-ночь. Жалюзи плиссе. Римские карнизыЦена: договорная
Рулонные шторы. День-ночь. Жалюзи плиссе. Римские карнизы
Цена: договорная
- № 112876
- 7 сентября 2021 в 23:15
- 7kvadratov.by
- 24 просмотра
Описание товара
Жалюзи вертикальные и горизонтальные, рулонные шторы, кассетные шторы, Рольшторы День-Ночь, жалюзи плиссе, римские карнизы.
Образцы в наличии в наших салонах, заказ изготавливаем от 1 дня, замерщик выезжает с каталогами, замер бесплатный, монтаж лучшими мастерами!
Сеть салонов окон и дверей «7 Квадратов»
Скидка записавшимся на замер по телефону!
Мы ждем вас!
Адреса наших магазинов в Бобруйске:
ул. Минская, 108. Напротив ТЦ «Карусель»
ул. Минская, 22 (магазин «Горизонт»)
ул. Советская, 41
ул. Энгельса, 61
Осуществляем замер и монтаж жалюзи в Бобруйске, Кировске, Рогачеве, Жлобине, Кличеве, Глуске и Осиповичах.
Большой каталог цветов и текстур на нашем сайте: https://7kvadratov.by/
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