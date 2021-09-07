Рулонные шторы. День-ночь. Жалюзи плиссе. Римские карнизы Цена: договорная

Рулонные шторы. День-ночь. Жалюзи плиссе. Римские карнизы Цена: договорная

№ 112876

7 сентября 2021 в 23:15

7kvadratov.by

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Описание товара

Жалюзи вертикальные и горизонтальные, рулонные шторы, кассетные шторы, Рольшторы День-Ночь, жалюзи плиссе, римские карнизы.

Образцы в наличии в наших салонах, заказ изготавливаем от 1 дня, замерщик выезжает с каталогами, замер бесплатный, монтаж лучшими мастерами!

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Осуществляем замер и монтаж жалюзи в Бобруйске, Кировске, Рогачеве, Жлобине, Кличеве, Глуске и Осиповичах.

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