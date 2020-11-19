Ручной козловой кран (легкий, мобильный, МПУ) Цена: 100 руб.

Ручной козловой кран (легкий, мобильный, МПУ) Цена: 100 руб.

№ 81838

19 ноября 2020 в 14:40

btkran

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Описание товара

«ЛЮБЕРЕЦКИЙ КРАНОВЫЙ ЗАВОД» (ООО «БТ КРАН») – это надежная компания в области производства и поставок, комплектующих грузоподъемного оборудования, работающая по всем стандартам и нормам предусмотренными российскими стандартами.

Ручная подвесная кран-балка – бюджетный и экономичный вид грузоподъемного оборудования. Наличие ручного привода позволяет сэкономить на энергопотреблении, а подвесная конструкция обойдется дешевле, чем аналогичный по грузоподъемности опорный вариант ГПО.

На кран однобалочный ручной опорный или подвесной, в качестве грузоподъемного механизма устанавливается таль (возможно применение ручной тали с холостой или приводной тележкой, а также электрический тельфер).

Краны мостового типа представляют собой разновидность подъёмного крана, имеющего конструкцию, выполненную в виде опорного или подвесного моста. Несущие элементы опираются непосредственно на подкрановый путь. Мост (несущая балка) перемещается по рельсам уложенным на эстакадах (для опорного крана) или по подвешенным балкам на перекрытиях здания (для подвесного крана).

Ручной привод используются при перемещении грузов на небольшие расстояния и при низких темпах работы.

Данное оборудование часто используют в автомастерских, доках, терминалах.

Варианты исполнения подвесных кран-балок:

Кран-балка подвесная ручная 0,5 т

Кран-балка подвесная ручная 1 т

Кран-балка подвесная ручная 2 т

Кран-балка подвесная ручная 3,2 т

Кран-балка подвесная ручная 5 т

Кран-балка подвесная ручная 6,3 т

Кран-балка подвесная ручная 8 т

Кран-балка подвесная ручная 10 т

Варианты исполнения опорных кран-балок:

Кран-балка опорная ручная 0,5 т

Кран-балка опорная ручная 1 т

Кран-балка опорная ручная 2 т

Кран-балка опорная ручная 3,2 т

Кран-балка опорная ручная 5 т

Кран-балка опорная ручная 6,3 т

Кран-балка опорная ручная 8 т

Кран-балка опорная ручная 10 т

Дополнительно у нас можно приобрести:

– тали (тельфера) канатные и цепные (пр-во Болгария)

Дополнительные услуги:

– монтаж и демонтаж

– доставка

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