ремонт швейных машин оверлоков на дому у заказчикаЦена: 25 руб.
ремонт швейных машин оверлоков на дому у заказчика
Цена: 25 руб.
- № 85791
- 30 декабря 2020 в 11:34
- Незнакомец
- 17 просмотра
Описание товара
Я занимаюсь ремонтом бытовых швейных машин в Бобруйске и районе уже более 30 лет, за это время у меня скопился огромный опыт в ремонте такого оборудования как, домашние машинки, промышленные машины, скорняжные ,и мешкозашивочные машины. Я работаю с выездом на дом. Замена и заточка ножей для бытовых и промышленных оверлоков.”+375(29)-144-20-78 Юрий
Контакты
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Контактное лицо:
юрий
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Телефон:
+375291442078[vel],+375297420784[mts]
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