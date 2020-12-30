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ремонт швейных машин оверлоков на дому у заказчика

Цена: 25 руб.

ремонт швейных машин оверлоков на дому у заказчика

Цена: 25 руб.

  • № 85791
  • 30 декабря 2020 в 11:34
  • Незнакомец
  • 17 просмотра
Описание товара

Я занимаюсь ремонтом бытовых швейных машин в Бобруйске и районе уже более 30 лет, за это время у меня скопился огромный опыт в ремонте такого оборудования как, домашние машинки, промышленные машины, скорняжные ,и мешкозашивочные машины. Я работаю с выездом на дом. Замена и заточка ножей для бытовых и промышленных оверлоков.”+375(29)-144-20-78 Юрий

Контакты

  • Контактное лицо:

    юрий

  • Телефон:

    +375291442078[vel],+375297420784[mts]

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