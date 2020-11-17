ремонт швейных машин оверлоков на дому у заказчикаЦена: 25 руб.
ремонт швейных машин оверлоков на дому у заказчика
Цена: 25 руб.
- № 81685
- 17 ноября 2020 в 22:28
- Незнакомец
- 12 просмотра
Описание товара
Ремонт и настройка всех видов бытовых швейных машин и оверлоков любой сложности! Настройка,смазка,замена деталей,подгонка элементов.Качественные и недорогие услуги по ремонту швейных машин: Singer (Зингер), Janome, Brother, Jaguar (Ягуар), Veritas (Веритас), Husqvarna, Подольск (подольских машин), Чайка, Bernina, Bernette, New Home, Elna и другие бренды 8(029)-144-20-78 Юрий
Контакты
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Контактное лицо:
юрий
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Телефон:
+375 (29) 144-20-78
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