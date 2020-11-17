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ремонт швейных машин оверлоков на дому у заказчика

Цена: 25 руб.

ремонт швейных машин оверлоков на дому у заказчика

Цена: 25 руб.

  • № 81685
  • 17 ноября 2020 в 22:28
  • Незнакомец
  • 12 просмотра
Описание товара

Ремонт и настройка всех видов бытовых швейных машин и оверлоков любой сложности! Настройка,смазка,замена деталей,подгонка элементов.Качественные и недорогие услуги по ремонту швейных машин: Singer (Зингер), Janome, Brother, Jaguar (Ягуар), Veritas (Веритас), Husqvarna, Подольск (подольских машин), Чайка, Bernina, Bernette, New Home, Elna и другие бренды 8(029)-144-20-78 Юрий

Контакты

  • Контактное лицо:

    юрий

  • Телефон:

    +375 (29) 144-20-78

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