ремонт швейных машин оверлоков на дому у заказчика Цена: 25 руб.

ремонт швейных машин оверлоков на дому у заказчика Цена: 25 руб.

№ 81685

17 ноября 2020 в 22:28

Незнакомец

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Описание товара

Ремонт и настройка всех видов бытовых швейных машин и оверлоков любой сложности! Настройка,смазка,замена деталей,подгонка элементов.Качественные и недорогие услуги по ремонту швейных машин: Singer (Зингер), Janome, Brother, Jaguar (Ягуар), Veritas (Веритас), Husqvarna, Подольск (подольских машин), Чайка, Bernina, Bernette, New Home, Elna и другие бренды 8(029)-144-20-78 Юрий

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