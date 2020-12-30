ремонт швейных машин,оверлоков 8029-144-20-78 ИП Комаров ЮПЦена: 25 руб.
ремонт швейных машин,оверлоков 8029-144-20-78 ИП Комаров ЮП
Цена: 25 руб.
- № 85787
- 30 декабря 2020 в 11:34
- Незнакомец
- 20 просмотра
Описание товара
Ремонт швейных бытовых машин , скорняжных,трикотажных,мешкозашивочных машин, оверлоков, плоскошовных, трикотажных и т п, отечественного и зарубежного производства с электрическим и механическим приводом, а также с электронным управлением.в наличии зап части к отечественным машинам,оверлокам,Ремонт таких швейных машинок как Singer (зингер), Pfaff (птафф), Husgvarna (хусгварна), Bernina (бернина), Brother (бразер), Janome (жаном), Veritas (веритас), Radome (радом), Подольск,Чайка, Родом, Тула, Аврора и т.д для китайского оверлока 51-кл (зеленый,белый,черный) GN1-1D, GN1-2D, GN1-113D. любую деталь или механизм в сборе,ножи,петлители,пластины,иглы,ремни разных размеров,мотор с педалью займет минимум средств и времени.По окончании ремонта производится общая настройка всего швейного механизма, чистка,смазка, настройка строчки.стаж работы по ремонту швейного оборудования более 35 лет 8029-144-20-78 Юрий
Контакты
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Контактное лицо:
юрий
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Телефон:
+375 (29) 144-20-78
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