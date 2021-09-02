ремонт швейных машин оверлоков 8029-144-20-78 Цена: 25 руб.

ремонт швейных машин оверлоков 8029-144-20-78 Цена: 25 руб.

№ 112215

2 сентября 2021 в 09:05

Незнакомец

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Описание товара

Ремонт швейных машин промышленных и бытовых , оверлоков, мешкозашивочных, трикотажных и скорняжных машин отечественного и зарубежного производства с электрическим и механическим приводом, а также с электронным управлением.в наличии зап части к отечественным машинам,оверлокам,Ремонт таких швейных машинок как Singer (зингер), Pfaff (птафф), Husgvarna (хусгварна), Bernina (бернина), Brother (бразер), Janome (жаном), Veritas (веритас), Radome (радом), Подольск,Чайка, Родом и тп По окончании ремонта производится общая настройка всего швейного механизма, чистка,смазка, настройка строчки.стаж работы по ремонту швейного оборудования более 35 лет,консультация и вопросы по телефону в любое для вас время,Я возвращаю к жизни безнадежно технику,стаж на швейной фабрике 30 лет ИП Комаров ЮП УНП: 791166299

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