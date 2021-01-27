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ремонт швейных машин оверлоков 8029-144-20-78

Цена: 25 руб.

ремонт швейных машин оверлоков 8029-144-20-78

Цена: 25 руб.

  • № 87589
  • 27 января 2021 в 09:33
  • Незнакомец
  • 17 просмотра
Описание товара

Ремонт, настройка, профилактика промышленного и бытового швейного оборудования в Бобруйске . Выезд мастера в день обращения,преимущества вызова мастера на дом в том,что не надо возить свою машинку,оверлок по холоду/дождю, есть время заниматься своими делами,я подстраиваюсь под ваше расписание Я возвращаю к жизни безнадежно технику,стаж на швейной фабрике 30 лет ИП Комаров ЮП

Контакты

  • Контактное лицо:

    юрий

  • Телефон:

    +375 (29) 144-20-78

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