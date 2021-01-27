ремонт швейных машин оверлоков 8029-144-20-78 Цена: 25 руб.

ремонт швейных машин оверлоков 8029-144-20-78 Цена: 25 руб.

№ 87589

27 января 2021 в 09:33

Незнакомец

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Описание товара

Ремонт, настройка, профилактика промышленного и бытового швейного оборудования в Бобруйске . Выезд мастера в день обращения,преимущества вызова мастера на дом в том,что не надо возить свою машинку,оверлок по холоду/дождю, есть время заниматься своими делами,я подстраиваюсь под ваше расписание Я возвращаю к жизни безнадежно технику,стаж на швейной фабрике 30 лет ИП Комаров ЮП

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