ремонт швейных машин оверлоков 8029-144-20-78 Цена: 25 руб.

ремонт швейных машин оверлоков 8029-144-20-78 Цена: 25 руб.

№ 82723

1 декабря 2020 в 10:02

Незнакомец

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Описание товара

спасу вашу швейную машину или оверлок ,мастер по швейным машинам и оборудованию с 35 летним стажем,работаю с современными швейными машинами как (в пластиковом корпусе) так и с отечественными машинами,с промышленными машинами и оверлоками,с мешкозашивочными и скорняжными,возможен выезд на район ИП Комаров ЮП тел-8029-144-20-78 // УНП: 791166299

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