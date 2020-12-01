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ремонт швейных машин оверлоков 8029-144-20-78

Цена: 25 руб.

ремонт швейных машин оверлоков 8029-144-20-78

Цена: 25 руб.

  • № 82723
  • 1 декабря 2020 в 10:02
  • Незнакомец
  • 5 просмотра
Описание товара

спасу вашу швейную машину или оверлок ,мастер по швейным машинам и оборудованию с 35 летним стажем,работаю с современными швейными машинами как (в пластиковом корпусе) так и с отечественными машинами,с промышленными машинами и оверлоками,с мешкозашивочными и скорняжными,возможен выезд на район ИП Комаров ЮП тел-8029-144-20-78 // УНП: 791166299

Контакты

  • Контактное лицо:

    юрий

  • Телефон:

    +375 (29) 144-20-78

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