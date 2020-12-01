ремонт швейных машин оверлоков 8029-144-20-78Цена: 25 руб.
ремонт швейных машин оверлоков 8029-144-20-78
Цена: 25 руб.
- № 82723
- 1 декабря 2020 в 10:02
- Незнакомец
- 5 просмотра
Описание товара
спасу вашу швейную машину или оверлок ,мастер по швейным машинам и оборудованию с 35 летним стажем,работаю с современными швейными машинами как (в пластиковом корпусе) так и с отечественными машинами,с промышленными машинами и оверлоками,с мешкозашивочными и скорняжными,возможен выезд на район ИП Комаров ЮП тел-8029-144-20-78 // УНП: 791166299
Контакты
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Контактное лицо:
юрий
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Телефон:
+375 (29) 144-20-78
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