Ремонт и настройка швейных машин Цена: 30 руб.

Ремонт и настройка швейных машин Цена: 30 руб.

№ 153510

15 июля 2022 в 14:06

komar1995_31@mail.ru

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Описание товара

спасу вашу швейную машину или оверлок ,мастер по швейным машинам и оборудованию с 30 летним стажем,работаю с современными швейными машинами как (в пластиковом корпусе) так и с отечественными машинами,с промышленными машинами и оверлоками,с мешкозашивочными и скорняжными машинами ( скидка на ремонт второй машины в одном адресе 20%) ИП Комаров ЮП тел-8029-144-20-78

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