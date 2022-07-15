Ремонт и настройка швейных машинЦена: 30 руб.
Ремонт и настройка швейных машин
Цена: 30 руб.
- № 153510
- 15 июля 2022 в 14:06
- komar1995_31@mail.ru
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Описание товара
спасу вашу швейную машину или оверлок ,мастер по швейным машинам и оборудованию с 30 летним стажем,работаю с современными швейными машинами как (в пластиковом корпусе) так и с отечественными машинами,с промышленными машинами и оверлоками,с мешкозашивочными и скорняжными машинами ( скидка на ремонт второй машины в одном адресе 20%) ИП Комаров ЮП тел-8029-144-20-78
Контакты
-
Контактное лицо:
юрий
-
Телефон:
+375 (29) 144-20-78
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