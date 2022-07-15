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Ремонт и настройка швейных машин

Цена: 30 руб.

Ремонт и настройка швейных машин

Цена: 30 руб.

  • № 153510
  • 15 июля 2022 в 14:06
  • komar1995_31@mail.ru
  • 0 просмотра
Описание товара

спасу вашу швейную машину или оверлок ,мастер по швейным машинам и оборудованию с 30 летним стажем,работаю с современными швейными машинами как (в пластиковом корпусе) так и с отечественными машинами,с промышленными машинами и оверлоками,с мешкозашивочными и скорняжными машинами ( скидка на ремонт второй машины в одном адресе 20%) ИП Комаров ЮП тел-8029-144-20-78

Контакты

  • Контактное лицо:

    юрий

  • Телефон:

    +375 (29) 144-20-78

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