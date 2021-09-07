Распродаем некондицию Окна и двери ПВХ Без торговой надбавкиЦена: договорная
Распродаем некондицию Окна и двери ПВХ Без торговой надбавки
Цена: договорная
- № 112908
- 8 сентября 2021 в 00:08
- 7kvadratov.by
- 16 просмотра
Описание товара
У нас, как и у всех производителей, достаточно окон и дверей пвх при изготовлении которых кто-то “накосячил” с размерами. Они стоят на складе и занимают место, а выкинуть жалко. Люди очень часто в свои дома на дачу или в беседки ищут некондицию, готовы проем подрезать или заранее заложить под эти размеры, чтоб купить дешевое окно. Мы тоже распродаем такие окна.
Цены и размеры можно приезжать смотреть на наше производство: Бобруйск ул. Энгельса, 61. Там же можно выбирать подходящее окно или дверь и сразу посчитать цену и забрать.
Распродажа без торговой надбавки.
Мы ждем вас:
ул. Энгельса, 61 (производство окон и дверей «7 Квадратов»)
Контакты
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Контактное лицо:
Сеть салонов окон и дверей «7 Квадратов»
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Телефон:
+37529 184-86-53 Velcom, +37544 519-91-99 Velcom, +375225 70-70-87 Белтелеком
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