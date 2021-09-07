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Распродаем некондицию Окна и двери ПВХ Без торговой надбавки

Цена: договорная

Распродаем некондицию Окна и двери ПВХ Без торговой надбавки

Цена: договорная

  • № 112908
  • 8 сентября 2021 в 00:08
  • 7kvadratov.by
  • 16 просмотра
Описание товара

У нас, как и у всех производителей, достаточно окон и дверей пвх при изготовлении которых кто-то “накосячил” с размерами. Они стоят на складе и занимают место, а выкинуть жалко. Люди очень часто в свои дома на дачу или в беседки ищут некондицию, готовы проем подрезать или заранее заложить под эти размеры, чтоб купить дешевое окно. Мы тоже распродаем такие окна.

Цены и размеры можно приезжать смотреть на наше производство: Бобруйск ул. Энгельса, 61. Там же можно выбирать подходящее окно или дверь и сразу посчитать цену и забрать.

Распродажа без торговой надбавки.

Мы ждем вас:
ул. Энгельса, 61 (производство окон и дверей «7 Квадратов»)

Контакты

  • Контактное лицо:

    Сеть салонов окон и дверей «7 Квадратов»

  • Телефон:

    +37529 184-86-53 Velcom, +37544 519-91-99 Velcom, +375225 70-70-87 Белтелеком

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