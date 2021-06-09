0
0

Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Работа в г.Минске

Цена: 1500 руб.

Работа в г.Минске

Цена: 1500 руб.

  • № 102499
  • 9 июня 2021 в 15:11
  • Незнакомец
  • 7 просмотра
Описание товара

Работа в г.Минске. Требуются дорожные рабочие на благоустройство- установка борта, укладка плитки. Можно без опыта работы.Зарплата от 1500 руб. Официальное трудоустройство. Предоставляется общежитие. Тел. +375 29 666-74-15 Сергей Валерьевич.

0
Контакты

  • Контактное лицо:

    Сергей

  • Телефон:

    +375296667415

Похожее

Работа в г.Минске

Работа в г.Минске. Требуются дорожные рабочие на благоустройство- установка борта, укладка плитки. Можно без опыта работы.Зарплата от 1500 руб. Официальное…

Просмотреть
Работа в г.Минске

Работа в г.Минске. Требуются дорожные рабочие ра работы по благоустройству – установка борта, укладка плитки. Официальное трудоустройство. Предоставляется общежитие. Тел….

Просмотреть
Работа в г.Минске

Работа в г. Минске. Строительному предприятию “ПМК-371” срочно требуются дорожные рабочие по благоустройству (установка борта, укладка плитки тротуарной). Официальное трудоустройство….

Просмотреть
Требуются водители категории В, С

Требуются водители категории В, С, для грузоперевозок по РБ, обязательно стаж, тел. мтс 29-797-41-63 0

Просмотреть
Требуется буфетчик

В кафе-бар «Овертайм» на постоянную работу требуется буфетчик. Требования: порядочность, ответственность, без вредных привычек, знание кассовой дисциплины и поварского дела….

Просмотреть
Подписаться на bobrlife.by
﻿