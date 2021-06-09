Работа в г.Минске Цена: 1500 руб.

Работа в г.Минске Цена: 1500 руб.

№ 102499

9 июня 2021 в 15:11

Незнакомец

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Описание товара

Работа в г.Минске. Требуются дорожные рабочие на благоустройство- установка борта, укладка плитки. Можно без опыта работы.Зарплата от 1500 руб. Официальное трудоустройство. Предоставляется общежитие. Тел. +375 29 666-74-15 Сергей Валерьевич.

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