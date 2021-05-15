Работа в г.МинскеЦена: 1500 руб.
Работа в г.Минске
Цена: 1500 руб.
- № 99379
- 15 мая 2021 в 14:13
- Незнакомец
- 26 просмотра
Описание товара
Работа в г. Минске. Строительному предприятию “ПМК-371” срочно требуются дорожные рабочие по благоустройству (установка борта, укладка плитки тротуарной). Официальное трудоустройство. Предоставляется общежитие. Тел. +375 29 666-74-15
Контакты
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Контактное лицо:
Сергей Валерьевич
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Телефон:
+375296667415
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