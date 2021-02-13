Профессиональная настройка и ремонт швейных машин оверлоков Цена: 25 руб.

Профессиональная настройка и ремонт швейных машин оверлоков Цена: 25 руб.

№ 89120

13 февраля 2021 в 09:59

Незнакомец

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Описание товара

спасу вашу швейную машину или оверлок ,мастер по швейным машинам и оборудованию с 30 летним стажем,работаю с современными швейными машинами как (в пластиковом корпусе) так и с отечественными машинами,с промышленными машинами и оверлоками,с мешкозашивочными и скорняжными машинами ( скидка на ремонт второй машины в одном адресе 20%) ИП Комаров ЮП тел-8029-144-20-78

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