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Профессиональная настройка и ремонт швейных машин оверлоков

Цена: 25 руб.

Профессиональная настройка и ремонт швейных машин оверлоков

Цена: 25 руб.

  • № 89120
  • 13 февраля 2021 в 09:59
  • Незнакомец
  • 4 просмотра
Описание товара

спасу вашу швейную машину или оверлок ,мастер по швейным машинам и оборудованию с 30 летним стажем,работаю с современными швейными машинами как (в пластиковом корпусе) так и с отечественными машинами,с промышленными машинами и оверлоками,с мешкозашивочными и скорняжными машинами ( скидка на ремонт второй машины в одном адресе 20%) ИП Комаров ЮП тел-8029-144-20-78

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Контакты

  • Контактное лицо:

    юрий

  • Телефон:

    +375 (29) 144-20-78

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