0
0

Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Профессиональная настройка и ремонт швейных машин оверлоков

Цена: 25 руб.

Профессиональная настройка и ремонт швейных машин оверлоков

Цена: 25 руб.

  • № 80816
  • 9 ноября 2020 в 09:23
  • Незнакомец
  • 22 просмотра
Описание товара

Ремонт швейных бытовых машин , скорняжных,трикотажных,мешкозашивочных машин, оверлоков, плоскошовных, трикотажных и т п, отечественного и зарубежного производства с электрическим и механическим приводом, а также с электронным управлением.в наличии зап части к отечественным машинам,оверлокам,Ремонт таких швейных машинок как Singer (зингер), Pfaff (птафф), Husgvarna (хусгварна), Bernina (бернина), Brother (бразер), Janome (жаном), Veritas (веритас), Radome (радом), Подольск,Чайка, Родом, Тула, Аврора и т.д для китайского оверлока 51-кл (зеленый,белый,черный) GN1-1D, GN1-2D, GN1-113D. любую деталь или механизм в сборе,ножи,петлители,пластины,иглы,ремни разных размеров,мотор с педалью займет минимум средств и времени.По окончании ремонта производится общая настройка всего швейного механизма, чистка,смазка, настройка строчки.стаж работы по ремонту швейного оборудования более 35 лет 8029-144-20-78

Контакты

  • Контактное лицо:

    юрий

  • Телефон:

    +375291442078[vel],+375297420784[mts]

Похожее

Профессиональная настройка и ремонт швейных машин оверлоков

Ремонт швейных бытовых машин , скорняжных,трикотажных,мешкозашивочных машин, оверлоков, плоскошовных, трикотажных и т п, отечественного и зарубежного производства с электрическим и…

Просмотреть
Деньги в долг Могилев
Деньги в долг Могилев

Деньги в долг в Могилеве за 15 минут на дом. * От 200 до 6000 бел. руб. на срок до…

Просмотреть
Консультации по мебели
Консультации по мебели

Бесплатно проконсультирую по вопросам покупки и заказа мебели. Справки по телефону ~ вайберу

Просмотреть
Деньги в долг Бобруйск

Деньги в долг в Бобруйске за 15 минут на дом. От 200 до 6000 бел.руб. на срок до 30 мес….

Просмотреть
ремонт швейных машин оверлоков 8029-144-20-78
ремонт швейных машин оверлоков 8029-144-20-78

спасу вашу швейную машину или оверлок ,мастер по швейным машинам и оборудованию с 30 летним стажем,работаю с современными швейными машинами…

Просмотреть
Подписаться на bobrlife.by
﻿