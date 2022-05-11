Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

продам телку

Цена: договорная

продам телку

Цена: договорная

  • № 143019
  • 11 мая 2022 в 14:43
  • Незнакомец
  • 17 просмотра
Описание товара

Продам годовалую телку, просим людей, занимающихся продажей и скупкой мяса, не беспокоить, т. +37529-34-34-788

Контакты

  • Телефон:

    +37529-34-34-788

Похожее

продам телку

Продам годовалую телку, просим людей, занимающихся продажей и скупкой мяса, не беспокоить, т. +37529-34-34-788

Просмотреть
Нашлась собака

В районе Тепличного комбината на конечной остановке молодая собака рыжего цвета с ошейником ждёт хозяина.

Просмотреть
Шотландские котята (фолды и страйты)
Шотландские котята (фолды и страйты)

Продаются шотландские котята от правильной вязки, мама лиловая (Лилас) вислоухая (на третьем фото с котятами), папа прямоухий шотландец (Вискас), родились…

Просмотреть
Щенок бесплатно
Щенок бесплатно

Мама белорусская гончая папа не известен. Для связи?+375291196947 фото мамы

Просмотреть
Щенки в добрые руки
Щенки в добрые руки

Ищут дом 4 очаровательных щенка. Возраст 2-3 месяца, девочки. Помощь в стерилизации по возрасту. Находятся в Бобруйске. Отдаются бесплатно.

Просмотреть
Подписаться на bobrlife.by
﻿
Translate »