продам телкуЦена: договорная
продам телку
Цена: договорная
- № 143019
- 11 мая 2022 в 14:43
- Незнакомец
- 17 просмотра
Описание товара
Продам годовалую телку, просим людей, занимающихся продажей и скупкой мяса, не беспокоить, т. +37529-34-34-788
Контакты
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Телефон:
+37529-34-34-788
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