продам телку Цена: договорная

продам телку Цена: договорная

№ 143019

11 мая 2022 в 14:43

Незнакомец

17 просмотра

Описание товара

Продам годовалую телку, просим людей, занимающихся продажей и скупкой мяса, не беспокоить, т. +37529-34-34-788

Контакты