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Продам телефон

Цена: 150 руб.

Продам телефон

Цена: 150 руб.

  • № 89976
  • 22 февраля 2021 в 11:50
  • Незнакомец
  • 17 просмотра
Описание товара

Телефон Huawei, побит экран, а так телефон рабочий

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Контакты

  • Контактное лицо:

    Виктория

  • Телефон:

    +375255209482

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