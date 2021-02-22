Продам телефонЦена: 150 руб.
Продам телефон
Цена: 150 руб.
- № 89976
- 22 февраля 2021 в 11:50
- Незнакомец
- 17 просмотра
Описание товара
Телефон Huawei, побит экран, а так телефон рабочий
Контакты
-
Контактное лицо:
Виктория
-
Телефон:
+375255209482
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