Продам стиральные машины б/у очень дешево Цена: 50 руб.

Продам стиральные машины б/у очень дешево Цена: 50 руб.

№ 83631

11 декабря 2020 в 23:47

Незнакомец

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Описание товара

Продам стиральные машины б/у очень дешево:Волга 8м-полностью исправна два режима работы,вертикальная загрузка,отжим вручную катком -70 руб торг загрузка до 6кг,Стиральную машину Малютка полностью исправна -55 руб торг ,стиральную машину Самсунг компакт автомат нуждается в небольшом ремонте -50 руб торг Звонить с 9 до 21-00

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