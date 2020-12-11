Продам стиральные машины б/у очень дешевоЦена: 50 руб.
Продам стиральные машины б/у очень дешево
Цена: 50 руб.
- № 83631
- 11 декабря 2020 в 23:47
- Незнакомец
- 20 просмотра
Описание товара
Продам стиральные машины б/у очень дешево:Волга 8м-полностью исправна два режима работы,вертикальная загрузка,отжим вручную катком -70 руб торг загрузка до 6кг,Стиральную машину Малютка полностью исправна -55 руб торг ,стиральную машину Самсунг компакт автомат нуждается в небольшом ремонте -50 руб торг Звонить с 9 до 21-00
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Контактное лицо:
я
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Телефон:
+375296367081
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