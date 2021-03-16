Продам стиральные машины б/у дешевоЦена: договорная
Продам стиральные машины б/у дешево
Цена: договорная
- № 92490
- 16 марта 2021 в 15:50
- Незнакомец
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Описание товара
Продам стиральные машины б/у дешево Волга 8 м ручной отжим катком полностью исправна Цена 55 руб ТОРГ ,Самсунг компакт мини 4,5 кг нуждается в небольшом ремонте Цена 45 руб торг
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Телефон:
+375296367081
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