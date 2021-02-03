Продам стиральные машины б/у дешево

Детали для швейных машин, оверлоков, скорняжек

Для швейных машин ,,ЧАЙКИ,, ПОДОЛКИ,,ОРШАНКИ,,оверлока 51 кл,скорняжки 10Б,РУНО,любая деталь ,игольные пластины и двигатели ткани для тонких и толстых материалов (взаимозаменяемые…