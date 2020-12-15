0
0

Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Продам стиральные машины б/у дешево

Цена: 60 руб.

Продам стиральные машины б/у дешево

Цена: 60 руб.

  • № 84209
  • 15 декабря 2020 в 02:35
  • Незнакомец
  • 15 просмотра
Описание товара

пРОДАМ СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ Б/У Волга-8М,ОТЖИМ КАТКОМ ПОЛНОСТЬЮ РАБОЧАЯ, Малютка-ПОЛНОСТЬЮ РАБОЧАЯ и Самсунг,НУЖДАЕТСЯ В НЕБОЛЬШОМ РЕМОНТЕ РЕМОНТЕ Цена 60 РУБ ТОРГ

Контакты

  • Контактное лицо:

    я

  • Телефон:

    +375296367081

Похожее

Продам стиральные машины б/у дешево

пРОДАМ СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ Б/У Волга-8М,ОТЖИМ КАТКОМ ПОЛНОСТЬЮ РАБОЧАЯ, Малютка-ПОЛНОСТЬЮ РАБОЧАЯ и Самсунг,НУЖДАЕТСЯ В НЕБОЛЬШОМ РЕМОНТЕ РЕМОНТЕ Цена 60 РУБ ТОРГ

Просмотреть
Продам стиральные машины б/у очень дешево

Продам стиральные машины б/у очень дешево:Волга 8м-полностью исправна два режима работы,вертикальная загрузка,отжим вручную катком -70 руб торг загрузка до 6кг,Стиральную…

Просмотреть
Продам дешево ножную швейную машину б/у

Продам дешево швейную машину Орша с ножным приводом -55 руб торг звонить с 9 до 21-00

Просмотреть
Продам стиральные машины б/у дешево

Продам стиральные машины б/у дешево:Малютка-полностью исправна-50 руб торг Самсунг компакт S832 -50 руб торг нуждается в ремонте замена тена Звонить…

Просмотреть
ремонт швейных машин оверлоков 8029-144-20-78

спасу вашу швейную машину или оверлок ,мастер по швейным машинам и оборудованию с 35 летним стажем,работаю с современными швейными машинами…

Просмотреть
Подписаться на bobrlife.by
﻿