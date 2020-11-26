Продам стиральные машины б/у дешевоЦена: 50 руб.
Продам стиральные машины б/у дешево
Цена: 50 руб.
- № 82215
- 26 ноября 2020 в 11:09
- Незнакомец
- 19 просмотра
Описание товара
Продам стиральные машины б/у дешево: “Самсунг” компакт – нуждается в ремонте(замена тена), двигатель работает отлично. 50 руб., торг и “Малютка” – полностью исправна. 50 руб. Звонить с 9 до 21-00
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Контактное лицо:
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Телефон:
+375296367081
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