Продам стиральные машины б/у дешевоЦена: 50 руб.
Продам стиральные машины б/у дешево
Цена: 50 руб.
- № 81758
- 18 ноября 2020 в 13:29
- Незнакомец
- 19 просмотра
Описание товара
Продам Стиральную машину б/у дешево Самсунг компакт S 832 нуждается в ремонте предположительно замена тена-50руб(,мотор исправный прерывается цикл стирки) торг и стиральную машину Малютка -полностью исправна Звонить с 9 до21-00
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Контактное лицо:
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Телефон:
+375296367081
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