Продам стиральные и швейную машины б/у дешевоЦена: 55 руб.
Продам стиральные и швейную машины б/у дешево
Цена: 55 руб.
- № 86633
- 14 января 2021 в 14:31
- Незнакомец
- 5 просмотра
Описание товара
Продам стиральные машины: Самсунг компакт мини нуждается в замене тена всё остальное исправно-50 руб торг,Волга 8М полностью исправна ,отжим катком -55 руб торг,швейная машина Орша исправна,ножной привод 55 руб торг
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Контактное лицо:
я
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Телефон:
+375296367081
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