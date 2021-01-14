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Продам стиральные и швейную машины б/у дешево

Цена: 55 руб.

Продам стиральные и швейную машины б/у дешево

Цена: 55 руб.

  • № 86633
  • 14 января 2021 в 14:31
  • Незнакомец
  • 5 просмотра
Описание товара

Продам стиральные машины: Самсунг компакт мини нуждается в замене тена всё остальное исправно-50 руб торг,Волга 8М полностью исправна ,отжим катком -55 руб торг,швейная машина Орша исправна,ножной привод 55 руб торг

Контакты

  • Контактное лицо:

    я

  • Телефон:

    +375296367081

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