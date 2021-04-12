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Продам стиральную машину б/у дешево

Цена: 45 руб.

Продам стиральную машину б/у дешево

Цена: 45 руб.

  • № 95554
  • 12 апреля 2021 в 14:01
  • Незнакомец
  • 9 просмотра
Описание товара

Продам стиральную машину Самсунг компакт мини 4,5 кг,нуждается в ремонте(прерывается цикл) ,двигатель исправный барабан нержавейка.Цена 45 рублей ТОРГ

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Контакты

  • Контактное лицо:

    я

  • Телефон:

    +375296367081

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