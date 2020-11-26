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Продам подгузники для взрослых дешево

Цена: 30 руб.

Продам подгузники для взрослых дешево

Цена: 30 руб.

  • № 82212
  • 26 ноября 2020 в 11:08
  • Незнакомец
  • 18 просмотра
Описание товара

Продам подгузники для взрослых за полцены TENA и SENI, Шесть капель ,размер от 75 до 122 см-М (2),Цена 30 руб,если 3 штуки то по 25 руб , Звонить с 9 до 21-00

Контакты

  • Контактное лицо:

    я

  • Телефон:

    +375296367081

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