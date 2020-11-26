Продам подгузники для взрослых дешево Цена: 30 руб.

Продам подгузники для взрослых дешево Цена: 30 руб.

№ 82212

26 ноября 2020 в 11:08

Незнакомец

18 просмотра

Описание товара

Продам подгузники для взрослых за полцены TENA и SENI, Шесть капель ,размер от 75 до 122 см-М (2),Цена 30 руб,если 3 штуки то по 25 руб , Звонить с 9 до 21-00

Контакты