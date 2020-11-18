Продам подгузники) для взрослых дешевоЦена: 30 руб.
Продам подгузники) для взрослых дешево
Цена: 30 руб.
- № 81757
- 18 ноября 2020 в 13:29
- Незнакомец
- 19 просмотра
Описание товара
Продам подгузники для взрослых дешево -размер 2(М )от 73 см до 122см-SENI и TENA пачка 30штук, цена 30 руб. торг, если больше одной пачки-половина магазинной цены звонить с 9 до 21-00
Контакты
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Контактное лицо:
я
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Телефон:
+375296367081
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