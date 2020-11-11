Продам подгузники для взрослых дешевоЦена: 30 руб.
Продам подгузники для взрослых дешево
Цена: 30 руб.
- № 81087
- 11 ноября 2020 в 13:33
- Незнакомец
- 20 просмотра
Описание товара
Продам подгузники для взрослых за пол магазинной цены-TENA SLIP PLUS 6 капель размер-2(M),SENI STANDART того же размера от 73 до 122 см Цена 30 руб ,если 3 штуки ,то дешевле(.магазинная цена 60 руб).Звонить с 9 до 21-00
Контакты
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Контактное лицо:
я
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Телефон:
+375296367081
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