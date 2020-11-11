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Продам подгузники для взрослых дешево

Цена: 30 руб.

Продам подгузники для взрослых дешево

Цена: 30 руб.

  • № 81087
  • 11 ноября 2020 в 13:33
  • Незнакомец
  • 20 просмотра
Описание товара

Продам подгузники для взрослых за пол магазинной цены-TENA SLIP PLUS 6 капель размер-2(M),SENI STANDART того же размера от 73 до 122 см Цена 30 руб ,если 3 штуки ,то дешевле(.магазинная цена 60 руб).Звонить с 9 до 21-00

Контакты

  • Контактное лицо:

    я

  • Телефон:

    +375296367081

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