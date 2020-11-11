Продам подгузники для взрослых дешево Цена: 30 руб.

Продам подгузники для взрослых дешево Цена: 30 руб.

№ 81087

11 ноября 2020 в 13:33

Незнакомец

20 просмотра

Описание товара

Продам подгузники для взрослых за пол магазинной цены-TENA SLIP PLUS 6 капель размер-2(M),SENI STANDART того же размера от 73 до 122 см Цена 30 руб ,если 3 штуки ,то дешевле(.магазинная цена 60 руб).Звонить с 9 до 21-00

Контакты