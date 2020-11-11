продам недорого стеклянные ёлочные игрушкиЦена: договорная
продам недорого стеклянные ёлочные игрушки
Цена: договорная
- № 81093
- 11 ноября 2020 в 13:34
- Незнакомец
- 21 просмотра
Описание товара
Продам недорого стеклянные елочные игрушки ,хватит на большую ёлку если сразу всё -дешевле,звонить с 9 до21-00
Контакты
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Контактное лицо:
я
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Телефон:
+375296367081
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