продам набор керамических плиток узор цветы и рыбки дешевоЦена: 15 руб.
продам набор керамических плиток узор цветы и рыбки дешево
Цена: 15 руб.
- № 88779
- 9 февраля 2021 в 11:32
- Незнакомец
- 29 просмотра
Описание товара
Продам наборы керамических плиток цветы и рыбки недорого 3 набора по 15 плиток размер 75*75-квадратыцнена 15 руб торг если все дешевле
Контакты
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Контактное лицо:
я
-
Телефон:
+375296367081
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