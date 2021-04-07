Продам мобильный телефон Huawei Honor 7A pro Цена: 80 руб.

Продам мобильный телефон Huawei Honor 7A pro Цена: 80 руб.

№ 94980

7 апреля 2021 в 12:18

Незнакомец

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Описание товара

Телефон Huawei Honor 7A pro был в использовании 2 года.

Имеются внешние дефекты (фото 4-6. На работу телефона они никак не влияют)

Не работает внешний динамик (при звонке идёт только вибро. Ремонт данной проблемы в мастерской стоит 25 рублей)

Имеется полный комплект документов + бампер. Цена 80 рублей, реальному покупателю небольшой торг

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