Продам мобильный телефон Huawei Honor 7A proЦена: 80 руб.
Продам мобильный телефон Huawei Honor 7A pro
Цена: 80 руб.
- № 94980
- 7 апреля 2021 в 12:18
- Незнакомец
- 31 просмотра
Описание товара
Телефон Huawei Honor 7A pro был в использовании 2 года.
Имеются внешние дефекты (фото 4-6. На работу телефона они никак не влияют)
Не работает внешний динамик (при звонке идёт только вибро. Ремонт данной проблемы в мастерской стоит 25 рублей)
Имеется полный комплект документов + бампер. Цена 80 рублей, реальному покупателю небольшой торг
Контакты
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Контактное лицо:
Ирина
-
Телефон:
+375257674802
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