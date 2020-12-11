Продам мебель б/у разную очень дешево Цена: 50 руб.

Продам мебель б/у разную очень дешево Цена: 50 руб.

№ 83632

11 декабря 2020 в 23:47

Незнакомец

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Описание товара

Продам мебель б/у разную очень дешево:кровати полуторные с матрасами-55 руб торг шкафы трёхстворчатые без антресолей -60 руб торг,сервант массив 70 руб торг тумбочки под телевизор,для обуви от,прикроватные кухонные шкафчики,столы кухонный 15 руб и раздвижной 60 руб всё торг Звонить с 9 до 21-00

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