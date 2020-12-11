Продам мебель б/у разную очень дешевоЦена: 50 руб.
Продам мебель б/у разную очень дешево
Цена: 50 руб.
- № 83632
- 11 декабря 2020 в 23:47
- Незнакомец
- 19 просмотра
Описание товара
Продам мебель б/у разную очень дешево:кровати полуторные с матрасами-55 руб торг шкафы трёхстворчатые без антресолей -60 руб торг,сервант массив 70 руб торг тумбочки под телевизор,для обуви от,прикроватные кухонные шкафчики,столы кухонный 15 руб и раздвижной 60 руб всё торг Звонить с 9 до 21-00
Контакты
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Контактное лицо:
я
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Телефон:
+375296367081
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