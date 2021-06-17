продам мебель б/у разную, дешево,торгЦена: договорная
продам мебель б/у разную, дешево,торг
Цена: договорная
- № 103274
- 17 июня 2021 в 10:10
- Незнакомец
- 26 просмотра
Описание товара
Продам мебель б/у дешево,торг,разную:шкафы трёхстворчатые,стол раздвижной до 12 человек,тумбочки:подтелевизор,для обуви,прикроватная,трюмо,сервант,два подвесных кухонных шкафчика,вешалки одёжные
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Контактное лицо:
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Телефон:
+375296367081
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