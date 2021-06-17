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продам мебель б/у разную, дешево,торг

Цена: договорная

продам мебель б/у разную, дешево,торг

Цена: договорная

  • № 103274
  • 17 июня 2021 в 10:10
  • Незнакомец
  • 26 просмотра
Описание товара

Продам мебель б/у дешево,торг,разную:шкафы трёхстворчатые,стол раздвижной до 12 человек,тумбочки:подтелевизор,для обуви,прикроватная,трюмо,сервант,два подвесных кухонных шкафчика,вешалки одёжные

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Контакты

  • Контактное лицо:

    я

  • Телефон:

    +375296367081

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