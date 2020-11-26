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продам мебель б/у дешево

Цена: 60 руб.

продам мебель б/у дешево

Цена: 60 руб.

  • № 82213
  • 26 ноября 2020 в 11:08
  • Незнакомец
  • 20 просмотра
Описание товара

Продам мебель б/у дешево:шкафы трёхстворчатые без антресолей 60 руб,столы 60 руб кровати полуторные с матрасами-60 руб,тумбочки,тумба и шкафчики кухонные.сервант-60 руб .стенка Свирь три секции по 20 руб Всё торг,Звонить с 9 до 21-00

Контакты

  • Контактное лицо:

    я

  • Телефон:

    +375296367081

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