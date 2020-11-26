продам мебель б/у дешево Цена: 60 руб.

продам мебель б/у дешево Цена: 60 руб.

№ 82213

26 ноября 2020 в 11:08

Незнакомец

20 просмотра

Описание товара

Продам мебель б/у дешево:шкафы трёхстворчатые без антресолей 60 руб,столы 60 руб кровати полуторные с матрасами-60 руб,тумбочки,тумба и шкафчики кухонные.сервант-60 руб .стенка Свирь три секции по 20 руб Всё торг,Звонить с 9 до 21-00

Контакты