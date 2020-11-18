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продам мебель б/у дешево

Цена: 50 руб.

продам мебель б/у дешево

Цена: 50 руб.

  • № 81762
  • 18 ноября 2020 в 13:35
  • Незнакомец
  • 17 просмотра
Описание товара

Продам мебель б/у дешево: шкафы трёхстворчатые-60 руб торг,столы,кровати полуторки с матрасами-50 руб,торг,тумбы ,навесные кухонные шкафчики,сервант,секции стенки Свирь,всё дешево торг

Контакты

  • Контактное лицо:

    я

  • Телефон:

    +375296367081

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