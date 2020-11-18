продам мебель б/у дешевоЦена: 50 руб.
продам мебель б/у дешево
Цена: 50 руб.
- № 81762
- 18 ноября 2020 в 13:35
- Незнакомец
- 17 просмотра
Описание товара
Продам мебель б/у дешево: шкафы трёхстворчатые-60 руб торг,столы,кровати полуторки с матрасами-50 руб,торг,тумбы ,навесные кухонные шкафчики,сервант,секции стенки Свирь,всё дешево торг
Контакты
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Контактное лицо:
я
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Телефон:
+375296367081
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