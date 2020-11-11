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продам мебель б/у дешево

Цена: договорная

продам мебель б/у дешево

Цена: договорная

  • № 81088
  • 11 ноября 2020 в 13:33
  • Незнакомец
  • 22 просмотра
Описание товара

Продам мебель б/у дешево :шкафы,столы,кровати с матрасами,тумбочки,кухонные навесные и тумбочка,сервант ,секции стенки” Свирь”Звонить с 9 до 21-00

Контакты

  • Контактное лицо:

    я

  • Телефон:

    +375296367081

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