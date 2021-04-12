продам мебель б/у дешевоЦена: договорная
продам мебель б/у дешево
Цена: договорная
- № 95553
- 12 апреля 2021 в 14:02
- Незнакомец
- 9 просмотра
Описание товара
Продам мебель б/у дешево:шкафы трёхстворчатые,вешалки одёжные,стол раздвижной до 12 чел.тумбочки:подобувь,под телевизор,прикроватная,трюмо,сервант,секции стенки Свирь,два кухонных подвесных шкафчика -Всё б/у,дешево,торг
Контакты
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Контактное лицо:
я
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Телефон:
+375296367081
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