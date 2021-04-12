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продам мебель б/у дешево

Цена: договорная

продам мебель б/у дешево

Цена: договорная

  • № 95553
  • 12 апреля 2021 в 14:02
  • Незнакомец
  • 9 просмотра
Описание товара

Продам мебель б/у дешево:шкафы трёхстворчатые,вешалки одёжные,стол раздвижной до 12 чел.тумбочки:подобувь,под телевизор,прикроватная,трюмо,сервант,секции стенки Свирь,два кухонных подвесных шкафчика -Всё б/у,дешево,торг

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Контакты

  • Контактное лицо:

    я

  • Телефон:

    +375296367081

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