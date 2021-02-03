продам мебель б/у дешевоЦена: договорная
продам мебель б/у дешево
Цена: договорная
- № 88195
- 3 февраля 2021 в 09:36
- Незнакомец
- 18 просмотра
Описание товара
ПРОДАМ МЕБЕЛЬ Б/У ДЕШЕВО,ТОРГ : ШКАФЫ ТРЁХСТВОРЧАТЫЕ,ТУМБЫ: ПОД ТЕЛЕВИЗОР,ПОД ОБУВЬ,ПРИКРОВАТНАЯ,СТОЛЫ,СЕРВАНТ СЕКЦИИ СТЕНКИ,ОДЕЖНЫЕ ВЕШАЛКИ
Контакты
-
Контактное лицо:
я
-
Телефон:
+375296367081
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