0
0

Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Продам ковры и Коврики

Цена: 10 руб.

Продам ковры и Коврики

Цена: 10 руб.

  • № 92006
  • 12 марта 2021 в 09:25
  • Незнакомец
  • 26 просмотра
Описание товара

Продам ковры и Коврики, б/у но все в отличном состоянии х

0
Контакты

  • Контактное лицо:

    Камила

  • Телефон:

    80257681236

Похожее

Продам ковры и Коврики

Продам ковры и Коврики, б/у но все в отличном состоянии х 0

Просмотреть
Продам книги ,посуду,елочные игрушки б/у дешево

Продам книги разные, есть много музыкальной литературы с нотами, посуду, елочные игрушки – всё б/у. Дешево. Книги есть в хороших…

Просмотреть
Рулонные шторы. День-ночь. Жалюзи плиссе. Римские карнизы
Рулонные шторы. День-ночь. Жалюзи плиссе. Римские карнизы

Жалюзи вертикальные и горизонтальные, рулонные шторы, кассетные шторы, Рольшторы День-Ночь, жалюзи плиссе, римские карнизы. Образцы в наличии в наших салонах,…

Просмотреть
Весенние скидки до 20% на рольшторы!
Весенние скидки до 20% на рольшторы!

Рады предложить цены со скидкой -20% на рулонные шторы! Акция действует всю весну в нашей сети магазинов «7 квадратов»! Изготавливаем…

Просмотреть
Ростовые цветы
Ростовые цветы

Продам ростовую розу, идеально подойдет на подарок и для фотосессии, могу сам доставить. Высота 85 см, могу изготовить под заказ…

Просмотреть
Подписаться на bobrlife.by
﻿