Продам газовую плиту Индезит Цена: 100 руб.

Продам газовую плиту Индезит Цена: 100 руб.

№ 114358

15 сентября 2021 в 20:44

Незнакомец

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Описание товара

Продам газовую плиту Индезит б/у, в хорошем состоянии. Звонить в любое время.

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