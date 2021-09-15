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Продам газовую плиту Индезит

Цена: 100 руб.

Продам газовую плиту Индезит

Цена: 100 руб.

  • № 114358
  • 15 сентября 2021 в 20:44
  • Незнакомец
  • 23 просмотра
Описание товара

Продам газовую плиту Индезит б/у, в хорошем состоянии. Звонить в любое время.

Контакты

  • Контактное лицо:

    Любовь

  • Телефон:

    375299846799

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