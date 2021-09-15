Продам газовую плиту ИндезитЦена: 100 руб.
Продам газовую плиту Индезит
Цена: 100 руб.
- № 114358
- 15 сентября 2021 в 20:44
- Незнакомец
- 23 просмотра
Описание товара
Продам газовую плиту Индезит б/у, в хорошем состоянии. Звонить в любое время.
Контакты
-
Контактное лицо:
Любовь
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Телефон:
375299846799
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