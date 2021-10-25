Продам гараж в ГСК15Цена: 1200 $
Продам гараж в ГСК15
Цена: 1200 $
- № 118697
- 25 октября 2021 в 08:50
- Незнакомец
- 14 просмотра
Описание товара
Продам гараж с подвалом по всему периметру , стены кирпич пол и крыша плиты .1200 у.е торг.
Контакты
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Контактное лицо:
Константин
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Телефон:
+375296127495
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