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Продам гараж в ГСК15

Цена: 1200 $

Продам гараж в ГСК15

Цена: 1200 $

  • № 118697
  • 25 октября 2021 в 08:50
  • Незнакомец
  • 14 просмотра
Описание товара

Продам гараж с подвалом по всему периметру , стены кирпич пол и крыша плиты .1200 у.е торг.

Контакты

  • Контактное лицо:

    Константин

  • Телефон:

    +375296127495

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