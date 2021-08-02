Продам гараж ГСК 12Цена: 6250 руб.
Продам гараж ГСК 12
Цена: 6250 руб.
- № 108981
- 2 августа 2021 в 12:04
- Незнакомец
- 32 просмотра
Описание товара
Продам – отдам гараж в ГСК 12 в хорошие руки, но за хорошие деньги на две машины.
Контакты
-
Контактное лицо:
Олег
-
Телефон:
+375296382629
Похожее
Продам гараж ГСК 12
Продам – отдам гараж в ГСК 12 в хорошие руки, но за хорошие деньги на две машины.Просмотреть
Продадим дом в Каменке
Дом 1982 года, деревянный в очень хорошем состоянии. 4 км от Бобруйска. Продаем в связи с уездом в другой городПросмотреть
Продам дом по ул. Чайковского г. Бобруйск
Продам дом 86.3 кв.м. по ул. Чайковского г. Бобруйск, после пожара, подлежит восстановлению. Подведен центральный газ, водопровод, канализация. В доме…Просмотреть
Куплю гараж
Куплю гараж в гск 12 до 800уе.рассмотрю все варианты, только с фото вайбер, ватсап.Просмотреть
Продаются обращенные в доход государства объекты недвижимости
Продаются обращенные в доход государства объекты недвижимости: 1. Гараж № 875 в ПГСК-12, имеется погреб, год постройки – 1986, 24,4…Просмотреть