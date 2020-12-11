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Продам елочные стеклянные игрушки( СССР) дешево

Цена: 45 руб.

Продам елочные стеклянные игрушки( СССР) дешево

Цена: 45 руб.

  • № 83634
  • 11 декабря 2020 в 23:48
  • Незнакомец
  • 19 просмотра
Описание товара

Продам елочные стеклянные игрушки 40 штук,есть верхушка на ёлку и полный комплект на большую Ёлку 45 руб торг если сразу все Звонить с 9 до 21-00

Контакты

  • Контактное лицо:

    я

  • Телефон:

    +375296367081

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