Продам елочные стеклянные игрушки( СССР) дешевоЦена: 45 руб.
Продам елочные стеклянные игрушки( СССР) дешево
Цена: 45 руб.
- № 83634
- 11 декабря 2020 в 23:48
- Незнакомец
- 19 просмотра
Описание товара
Продам елочные стеклянные игрушки 40 штук,есть верхушка на ёлку и полный комплект на большую Ёлку 45 руб торг если сразу все Звонить с 9 до 21-00
Контакты
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Контактное лицо:
я
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Телефон:
+375296367081
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