Продам елочные стеклянные игрушки( СССР) дешево Цена: 45 руб.

Продам елочные стеклянные игрушки( СССР) дешево Цена: 45 руб.

№ 83634

11 декабря 2020 в 23:48

Незнакомец

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Описание товара

Продам елочные стеклянные игрушки 40 штук,есть верхушка на ёлку и полный комплект на большую Ёлку 45 руб торг если сразу все Звонить с 9 до 21-00

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