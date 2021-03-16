Продам дом, р-н Западный, 110 кв м 14 соток, гараж, баня, газЦена: 143000 руб.
Продам дом, р-н Западный, 110 кв м 14 соток, гараж, баня, газ
Цена: 143000 руб.
- № 92432
- 16 марта 2021 в 10:12
- Незнакомец
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Описание товара
Продам Дом в связи с переездом на ПМЖ, всё делали основательно, навечно, не думали продавать, но приходиться.
Расположение: участок 14 соток по документам, рядом микр-н Западный (фото), до ул. Гоголя 300 м, до остановки транспорта 500 м, до новой школы № 34, бассейна и дет/сада 600 м, до магазина 300 м, до КОРОНЫ – 2 км. На участке дом, гараж, баня, забор бетонный – внутри залит металлический швеллер и выштамповка, металлические ворота.
Все коммуникации: свет, вода, природный газ, интернет оптоволоконный, телефон. Отопление 2 котла (итальянский газовый и твердотопливный), подключены оба ( на случай какой ситуации, в жизни пригодится). Стоят фильтры и насос на воду. Очень вкусная вода.
Планировка 5 комнат: зал 25 кв м, кухня 15 кв м, спальня взрослая – 15 кв м, 2 детские по 12,5 кв м., ванна 6 кв. м (есть ванная и отдельно душ), 2 коридора, котельная.
Дом очень теплый, качественный евроремонт, ламинат, немецкие обои, двери деревянные сосна, окна пакеты деревянные Футура, металлическая дверь, поменены проводка, розетки, выключатели, высокие потолки> 3м, гипсокартон и натяжной, ванная и кухня полностью теплый пол, останется часть мебели, также 2 встроенных шкафа купе, стиральная машина.
Гараж блочный, баня деревянная, пол участка газон, пол участка огород, сад посажен: вишня, черешня, много сортов яблок, груш, алыча, сливы, 3 сорта винограда, много смородины / все привозили с питомника Самохваловичи, лимонник, малина, много клубники, теплица, всё ухожено, досмотрено. Перед домом много кустовых роз и разных видов цветов.
Два года назад поменяли крышу, дом осталось только финишно зашпаклевать и покрасить, можно сделать второй этаж под крышей, там большая площадь 60 КВ м – торцы хотели сделать полностью в стеклопакетах – вид на озеро с одной стороны, со второй выход по лестнице в сад с террасой.
Контакты
-
Контактное лицо:
Надежда
-
Телефон:
+375445522329
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